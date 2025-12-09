Barwy szczęścia, odcinek 3279: Zakochany Szczepan nic nie zmieni w swoim życiu. Nadal będzie na usługach szemranego Wilka - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3279 – środa, 17.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia" zakochany Szczepan przykłada się do tego, by Gabrysia się z nim nie nudziła. Dwoi się i troi, by zapewnić jej nietuzinkową rozrywkę. Niedawno było nią wspólne puszczanie latawca...

Gabrysia zrzuciła pancerz w „Barwach szczęścia"

W serialu „Barwy szczęścia" wspólne puszczanie latawca ponownie zbliżyło Szczepana i Gabrysię. Ona zwierzyła się mu, że nie pamięta, kiedy tak beztrosko się bawiła, a on jej powiedział, że dzięki niej jest bezgranicznie szczęśliwy.

Szczepan wciąż na usługach Wilka w 3279. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Zdawało się, że miłość do Gabrysi odmieni Szczepana, ale na razie nic na to nie wskazuje. Przypomnijmy, że kiedy Weronika (Maria Świłpa) została zaatakowana w związku ze swoim śledztwem dotyczącym afery piaskowej, otrzymała także groźby od firmy związanej z nielegalnym wydobyciem piasku - Grunteksu. Ich autorem był jej prawnik, Krajewski. Wkrótce potem Ciesielską napadnięto i mecenas wybronił jej zaaresztowanego napastnika (Maciej Hanczewski). Szczepan przyczynił się również do oszukania Aldony (Elżbieta Romanowska), wraz z gangsterem Maciejem Wilkiem (Adam Szczyszczaj), z którym pracował i nadal współpracuje.

W 3279. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Jaworski (Jacek Kałucki) spowoduje, że budowa nowego osiedla przez Wilka zostanie zablokowana. Maciej otrzyma pismo z inspektoratu ochrony środowiska, w którym zostanie podana przyczyna nakazu zatrzymania inwestycji i przekaże nowiny Krajewskiemu:

- Wstrzymują budowę z powodu żab, które się pluskają w tym bagienku obok. Ropucha paskówka... Przecież pełno tego w każdym stawie. To jest tak dęty pretekst, że aż mnie pusty śmiech ogarnia.

Prawnik szybciutko zapewni swojego chlebodawcę, że napisze i wyśle odwołanie i zasugeruje mu powołanie swoich biegłych ekspertów oraz wysłanie pracowników na urlopy. Przestaną więc stołować się w SezoNOVYm, przez co obroty lokalu Żabci (Hanna Klepacka) spadną, a ona zacznie z tego powodu wieszać psy na Jaworskim (Jacek Kałucki). Kiedy więc do lokalu wpadnie Wilk, będą mogli podać sobie z Blondyną ręce. Gangster zaproponuje jej wspólny front przeciw Krzysztofowi:

- Pewnie już pani słyszała, co się stało? Proszę podziękować sąsiadowi. A my... powinniśmy się trzymać razem, bo mamy teraz wspólne problemy.

