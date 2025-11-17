Barwy szczęścia, odcinek 3274: To już naprawdę koniec – Józefina sprzeda ukochaną stadninę. Uprzedzi Cezarego, co teraz zamierza – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3274 - wtorek, 9.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia” to Cezary pierwszy zdał sobie sprawę z tego, że stadniny nie da się utrzymać w rodzinie. Zaczął się rozglądać za potencjalnym kupcem, co Józefina odebrała jak zdradę.

Rawiczowie zbiednieli w „Barwach szczęścia”

W serialu „Barwy szczęścia” Józefina chciała za wszelką cenę utrzymać stadninę w swoim posiadaniu – jej ukochany biznes, z którego przez lata była taka dumna… Była przekonana, że jeszcze się odkuje i przygotowała plan lekcji jazdy dla szkół. Natalia ostudziła nieco jej optymizm, a Cezary obwieścił, że wkrótce nie będą już mogli dokładać matce pieniędzy na spłaty kolejnych rat kredytu.

Józefina zgodzi się sprzedać stadninę w 3274. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Cezary ze wszystkich sił stara się pomóc Józefinie w spłacie długu, który ma w banku, ale finansowa sytuacja Rawiczów jest niewesoła. Syn Dżo zwierzy się Jerzemu (Bronisław Wrocławski), że matka prawdopodobnie straci ukochaną stadninę. I tak się stanie… Józefina, która długo nie chciała brać tej ewentualności pod uwagę, w końcu będzie musiała pogodzić się z myślą o końcu kariery hodowczyni rasowych koni. W 3274. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Rawiczowa zgodzi się na sprzedaż stadniny. Zrozumie, że i tak jej nie utrzyma, bo bez spłaty rat przejmie ją bank. Dojdzie jeszcze do innego wniosku – że gdzie będzie jej lepiej, niż u syna… Postanowi się wprowadzić do niego i Natalii.