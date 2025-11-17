Barwy szczęścia, odcinek 3274: To już naprawdę koniec – Józefina sprzeda ukochaną stadninę. Uprzedzi Cezarego, co teraz zamierza – ZDJĘCIA

Anna Kilian
Anna Kilian
2025-11-17 18:09

W 3274. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Józefina (Elżbieta Jarosik) złoży broń. Długo się wzdragała przed sprzedażą ukochanej stadniny, ale dłużej nie da rady odwlekać nieuniknionego. Za tą decyzją pójdzie kolejne przełomowe dla niej postanowienie – przeprowadzki do syna i synowej. Cezary (Marcel Opaliński) i Natalia (Maria Dejmek) będą mieć nadzieję, że tylko na jakiś czas…

„Barwy szczęścia" odcinek 3274 - wtorek, 9.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia” to Cezary pierwszy zdał sobie sprawę z tego, że stadniny nie da się utrzymać w rodzinie. Zaczął się rozglądać za potencjalnym kupcem, co Józefina odebrała jak zdradę.

Rawiczowie zbiednieli w „Barwach szczęścia”

W serialu „Barwy szczęścia” Józefina chciała za wszelką cenę utrzymać stadninę w swoim posiadaniu – jej ukochany biznes, z którego przez lata była taka dumna… Była przekonana, że jeszcze się odkuje i przygotowała plan lekcji jazdy dla szkół. Natalia ostudziła nieco jej optymizm, a Cezary obwieścił, że wkrótce nie będą już mogli dokładać matce pieniędzy na spłaty kolejnych rat kredytu.

Józefina zgodzi się sprzedać stadninę w 3274. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Cezary ze wszystkich sił stara się pomóc Józefinie w spłacie długu, który ma w banku, ale finansowa sytuacja Rawiczów jest niewesoła. Syn Dżo zwierzy się Jerzemu (Bronisław Wrocławski), że matka prawdopodobnie straci ukochaną stadninę. I tak się stanie… Józefina, która długo nie chciała brać tej ewentualności pod uwagę, w końcu będzie musiała pogodzić się z myślą o końcu kariery hodowczyni rasowych koni. W 3274. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Rawiczowa zgodzi się na sprzedaż stadniny. Zrozumie, że i tak jej nie utrzyma, bo bez spłaty rat przejmie ją bank. Dojdzie jeszcze do innego wniosku – że gdzie będzie jej lepiej, niż u syna… Postanowi się wprowadzić do niego i Natalii.

Barwy szczęścia. Cezary (Marcel Opaliński), Józefina (Elżbieta Jarosik)
20 zdjęć

Polecany artykuł:

Barwy szczęścia, odcinek 3272: Błażej osądzi Sonię w swoim artykule. Wtedy Wero…
Barwy szczęścia ZWIASTUN. Józefina rozpozna wspólnika Andrzeja. Cezary napadnie oszusta