Barwy szczęścia, odcinek 3265: Sojusz Kajtka z Justinem! Będzie donosił mu na Bruna - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3265 - środa, 26.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3265 odcinku "Barw szczęścia" Bruno ostatecznie zgodzi się, aby Justin został jednym z inwestorów jego hotelu. I choć Stański będzie miał ku temu wątpliwości, gdyż nie będzie ufał Skotnickiemu, który doskonale będzie wiedział o jego machlojkach, to jednak przystanie na jego propozycję. Tym bardziej, że i tak nie uda się znaleźć nikogo innego na miejsce poprzedniego biznesmena, który właśnie z tego powodu się wycofa.

Jednak w 3265 odcinku "Barw szczęścia" i tak nie zmieni swojego podejścia co do Justina i wciąż postanowi nie informować go o ważnych sprawach, dotyczących hotelu, co Skotnicki bez trudu odkryje. I oczywiście nie przejdzie wobec tego obojętnie. Tyle tylko, że nie zwróci się w tym temacie już bezpośrednio do Bruna, a do Kajtka!

Kajtek zostanie szpiegiem Justina w 3265 odcinku "Barw szczęścia"!

Szczególnie, że przecież w 3265 odcinku "Barw szczęścia" Cieślak będzie jego przyjacielem, a tylko pracownikiem Stańskiego. Tyle tylko, że z dojściami i ważną wiedzą, którą on mógłby wykorzystać przeciwko nieuczciwemu Brunowi. Oczywiście, Justin powie o jego ruchach Kajtkowi, dla którego w jednej chwili wszystko stanie się jasne!

- W ciągu ostatnich kilku miesięcy wyparowało kilkadziesiąt tysięcy… - zdradzi Kajtkowi.

- To grubo… On wie, że patrzysz mu na ręce? - zainteresuje się Cieślak.

- Wie i go to wkurza. Kilka razy się w tej sprawie nawet starliśmy... Myślałem, że po naszych rozmowach wyciągnął wnioski. Ale jak widać... tylko takie, że teraz chce się lepiej kryć! - przyzna Justin.

- Jeśli on będzie dalej działał na szkodę inwestorów… A ty jesteś teraz jednym z nich… Masz jakiś pomysł, jak go kontrolować? - zapyta jego przyjaciel.

I w 3265 odcinku "Barw szczęścia" Justin oczywiście będzie miał na to pomysł, jednak do jego realizacji będzie mu potrzebny właśnie Kajtek! Skotnicki otwarcie poprosi Cieślaka, aby został jego szpiegiem w hotelu i donosił mu na nieuczciwego Stańskiego, na co on w tej sytuacji się zgodzi! Szczególnie, że doskonale zrozumie jego pobudki!

- Owszem. Ale może będę potrzebował twojej pomocy.… Informuj mnie o wszystkich ruchach Bruna... O poleceniach, żeby wystawić faktury na dziwne wydatki… - poprosi go Skotnicki.

- ...Albo gdzieś dopisać koszty? - Kajtek od razu wyłapie w czym rzecz.

- Dokładnie. I o wszystkim innym, co wyda ci się podejrzane albo nietypowe! Uda ci się zrobić screenshoty telefonem albo zrzut z ekranu komputera? - zacznie dociekać Justin.

- Może być czasem trudno, ale postaram się - obieca mu Cieślak.

- Im więcej zgromadzimy dowodów, tym lepiej! - zakończy Skotnicki.

Tak Bruno zemści się na Justinie w 3267odcinku "Barw szczęścia"!

I tym samym w 3265 odcinku "Barw szczęścia" Justin zyska kolejnego godnego sojusznika w walce przeciwko Brunowi. Ale niestety i Stański nie będzie w tym czasie próżnował! A to dlatego, że gdy Skotnicki będzie zgadywał się najpierw z Kępskim (Tomasz Sokołowski), a następnie i z Cieślakiem, on zmówi się przeciwko niemu ze swoją świeżo upieczoną narzeczoną Karoliną (Marta Dąbrowska), którą mianuje na dyrektorkę hotelu!

Oczywiście, bez porozumienia z Justinem czy innymi inwestorami, których w 3267 odcinku "Barw szczęścia" postawi przed faktem dokonanym! I w tej sytuacji wsparcie Tomasza i Kajtka tym bardziej mu się przyda! Tym bardziej, że narzeczeni mu nie odpuszczą i od tego momentu zaczną go dręczyć już oboje!