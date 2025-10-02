Barwy szczęścia, odcinek 3240: Dominika w szoku! Dowie się, co Stefaniak zrobił synowi Soni - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3240 - środa, 22.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Pod wpływem Stefaniaka ufny i wrażliwy Mateuszek w 3240 odcinku "Barw szczęścia" zwątpi w miłość własnej matki, a także w to, że Dominika bardzo go kocha, że zrobiłaby wszystko, by uchronić go przed cierpieniem! Do krzywdy syna Soni przyczyni się bezwzględny Robert, który będzie zatruwał chłopcu duszą, wmawiał mu, że Dominika chce go odebrać matce, że Sonia po odsiadce w więzieniu znów może trafić za kratki.

Sonia w 3240 odcinku "Barw szczęścia" nadal nie rzuci Roberta

Niestety zaślepiona toksyczną miłością do potwora Sonia w 3240 odcinku "Barw szczęścia" nie zakończy związku z Robertem! Mimo że będzie miała coraz więcej dowodów na to, że Mateuszek cierpi przez Stefaniaka.

Tak się stanie, kiedy już w 3237 odcinku "Barw szczęścia" chłopiec wyzna Soni, że wie, że była ona w więzieniu, że wcale nie wyjechała na rok do Islandii, a Dominika z Sebastianem (Marek Krupski) cały czas go okłamywali. Wściekła Sonia pokłóci się z Robertem, zarzucając mu, że nie miał prawa zdradzać Mateuszkowi prawdy. Ostatecznie bezwzględny Stefaniak zaatakuje Sonię, zacznie ją szarpać, pokaże jej kolejny raz, do czego jest zdolny! Potem odwróci sytuację tak, żeby naiwna Sonia uwierzyła, że zależy mu tylko na jej szczęściu.

Dominika w 3240 odcinku "Barw szczęścia" pozna prawdę, jak Stefaniak skrzywdził Mateuszka

Prawdziwy koszmar rozegra się w 3240 odcinku "Barw szczęścia", kiedy Dominika dowie się od Mateuszka, że Robert powiedział mu prawdę o pobycie matki w więzieniu. Sonia nie będzie już mogła zaprzeczyć, że Stefaniak skrzywdził jej syna, że teraz Mateuszek przestał jej wierzyć, drży ze strachu, że mama go porzuci.

Na tym nie koniec, bo Robert przygotuje dla Soni "romantyczny" wieczór. Użyje podstępu, żeby uśpić Sonię lekami, a potem zgotuje jej piekło podczas nocnej randki z bandytą...