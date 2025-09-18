Barwy szczęścia, odcinek 3216: Brawurowa akcja Celiny przeciwko Andrzejowi. Znajdzie sposób, jak ściągnąć oszusta z Dubaju, ale nie wtajemniczy Cezarego - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

- Musimy omówić kwestię ściągnięcia Zastoi do Polski - powie tajemniczo Celina.

- Już się nie mogę doczekać aż powitam go na lotnisku...

- To nie będzie możliwe! Nie będzie żadnych powitań i samolot też nie wchodzi w grę...

- To jak to sobie wyobrażasz? Że wywieziesz go przez pustynię na wielbłądzie?

- Kusząca opcja, ale też nie... Najprawdopodobniej to będzie drogą morską. Ale słuchaj, im mniej wiesz, tym lepiej. Żadnych szczegółów. Nie w tej sprawie dzwonię...

- Chodzi o pieniądze?

- Będzie drożej...

- Już mówiłem, że to nie ma znaczenia. Już się przygotowuję - zapewni Cezary.

- Dobra. Najważniejsze, żeby pieniądze nie były widoczne w żaden sposób w systemie. Żadnych przelewów, żadnych transferów gotówki. To wszystko można wyśledzić!

- To co? Kryptowaluta?

- Właśnie to chciałam zaproponować. Chcę, żebyś wiedział, że jak zacznę działać, to nie będzie już odwrotu. Konsekwencje mogą być bardzo poważne. Również dla ciebie...

- Jasne. Mną się nie przejmuj

- Oczywiście, że się przejmuję. Masz rodzinę!

- I właśnie dla niej to robię!