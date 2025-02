Barwy szczęścia, odcinek 3148: Tragiczne zaginięcie Emila! Spanikowana Asia będzie przekonana, że został porwany

Barwy szczęścia, odcinek 3136: Asia i Emil wyprowadzą się od Huberta, ale Marysia już do niego nie wróci – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3137: Hubert zły na Marysię, że wybierze Klarę. Po wszystkim, co dla niej zrobił, poczuje się zbędny! - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia” odcinek 3148 - czwartek, 13.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3148 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Emil zaginie w tajemniczych okolicznościach, a Asia przeżyje największy koszmar każdej matki. Wiadomość ze szkoły sprawi, że Sokalską wpadnie w panikę! Jej syn nie pojawi się na lekcjach, a wszystkie próby kontaktu spełzną na niczym. Ukochana Huberta będzie pewna, że stało się coś złego, tymczasem Emil w 3148 odcinku serialu "Barwy szczęścia" wcale nie zostanie brutalnie porwany. Choć rzeczywiście będzie znajdował się z dala od domu, z pewnością nie będzie mu groziło żadne większe niebezpieczeństwo.

Emil w 3148 odcinku "Barw szczęścia" zniknie z domu!

Szybko okaże się, że Emil w 3148 odcinku serialu "Barwy szczęścia" postanowi dołączyć do wielkiej podróży Agaty (Natalia Zambrzycka) i Ignacego (Olaf Staszkiewicz), nie informując o tym nikogo! Jego matka nie będzie miała pojęcia, że syn wyruszył w podróż życia, dlatego też szalejąc z niepokoju zacznie snuć najczarniejsze scenariusze.

Podróż marzeń Agaty i Ignacego w 3148 odcinku "Barw szczęścia" z przygodami! Emil pojedzie z nimi

Po miesiącach przygotowań w 3148 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Agata i Ignacy w końcu spełnią swoje marzenie i wyruszą w podróż dookoła świata! Jak podaje światseriali.interia.pl kamper, który wspólnie odnowili, będzie gotowy do drogi, a Pyrka z radością podzieli się tym wydarzeniem na Instgramie. "Kochani, zaraz ruszamy! Trzymajcie za nas kciuki!"

Agata i Ignacy nie będą mieli pojęcia, że w ich aucie będzie znajdował się pasażer na gapę. Emil w 3148 odcinku "Barw szczęścia" nie zdoła oprzeć się pokusie wielkiej przygody. Wślizgnie się do campera, myśląc, że uda mu się przejechać chociaż kawałek trasy i dopiero potem wróci do domu. Kiedy sytuacja osiągnie punkt krytyczny i Asia będzie gotowa zgłosić zaginięcie syna na policję, odbierze niespodziewany telefon. W słuchawce usłyszy znajomy głos Agaty, która z lekkim rozbawieniem zapyta, czy Sokalska przypadkiem nie szuka Emila. To właśnie ona odkryje, że chłopak przez cały ten czas był w kamperze!

