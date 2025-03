Barwy szczęścia, odcinek 3144: Justin oświadczy się na Sycylii? Przyleci już przygotowany - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3144 - piątek, 07.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Na Sycylii Franek robi co może, by zepsuć Reginie i Justinowi ich romantyczną podróż i skłócić ich ze sobą. Skotnicki musiał prosić o pomoc recepcjonistkę Olę (Michalina Robakiewicz), by poszukała im innego apartamentu – to się nie udało. Franek też się do niej zgłosi, ale z prośbą wykraczającą poza jej zawodowe obowiązki...

Justin z czerwonym pudełeczkiem na pierścionek zaręczynowy w 3144. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3144. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Justin będzie bardzo bliski oświadczenia się Reginie. Taki miał cel organizując dla nich romantyczną podróż na Sycylię. Niestety, to najważniejsze czerwone pudełeczko się zepsuje i Skotnicki poprosi o pomoc Olę:

- Sprawa życia i śmierci. Czy macie, proszę, takie pudełeczko albo chociaż podobne? Bo to mi się popsuło…

- Chyba nie, chyba nie mamy nic takiego, ale możemy zobaczyć w sklepiku hotelowym.

- Byłoby coś takiego?

- Nie sądzę, ale możemy sprawdzić.

Zobaczy go z nim Franek i się przerazi. Osunie się na kanapę. Przecież jest na wyspie tylko po to, by odzyskać żonę! A tu szykują się oświadczyny. Postanowi zaryzykować i przekupić towarzyszącą Oli Emmę (Ilenia Tumino), by uwiodła Justina.

Koniec romansu Reginy i Justina w 3147. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3147. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Justin zobaczy całujących się Reginę i Franka i z bólem zrozumie, że to koniec. Napisze do niej pożegnalny list i wyprowadzi się z hotelu. Po wyjeździe Czapli z Falkowskim zostanie na Sycylii.