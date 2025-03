Barwy szczęścia, odcinek 3142: Konfrontacja Kasi z Szymańskimi. Syn zabitego sąsiada Mariusza zacznie jej grozić - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3142 - wtorek, 5.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Powrót Kasi do Brzezin w 3142 odcinku "Barw szczęścia" oznacza, że będzie nadal mieszkać z Mariuszem (Rafał Cieszyński) tuż obok ludzi, którzy tak jej nienawidzą! Bo Szymański już wydali wyrok na Kasię. To ona jest winna wypadku Szymańskiego, wiejskiego pijaka i awanturnika, ona potrąciła go samochodem Mariusza feralnej nocy, gdy wracała do Brzezin i myślała, że uderzyła w jakieś zwierzę.

Ale to nie jest cała prawda o śmierci Szymańskiego. Bo nadal niejasny jest udział jego syna, młodego Szymańskiego, w tej tragedii. Przecież Szymański jeszcze żył, gdy ranny dotarł do domu. Zmarł dopiero w szpitalu... A sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci nie było pobicie.

Młody Szymański W 3142 odcinku "Barw szczęścia" zarzuci Kasi, że załatwiła sobie wolność

W 3142 odcinku "Barw szczęścia" Kasia zjawi się przed domem Szymańskich w Brzezinach, ale jej niezapowiedziana wizyta wcale nie spodoba się wdowie. - Już panią wypuścili?- Policja zakończyła śledztwo i wyszłam z aresztu. Bardzo chciałam porozmawiać...

Syn zmarłego Szymańskiego od razu w 3142 odcinku "M jak miłość" wybuchnie wściekłością i zaatakuje Kasię, by odciągnąć od niej swoją matkę.

- Nie gadaj z nią! Ojca zabiła, a biega na wolności! Niezła jesteś cwaniara, że to sobie załatwiłaś!

- Ale ja nic sobie nie załatwiłam... Będzie proces, ja będę odpowiadać z wolnej stopy…

- Skończ to gadanie! Nie ma sprawiedliwości i tyle! Ciekawe, jak ja bym kogoś zabił, „przypadkiem”, czy mnie też by od razu wypuścili!

Barwy szczęścia. Atak syna Szymańskiego na Mariusza! Zniszczy mu życie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Groźby Szymańskiego w 3142 odcinku "Barw szczęścia". Zażąda od Kasi pieniędzy

W obronie Kasi w 3142 odcinku "Barw szczęścia" stanie Mariusz. - Ty wiesz, że to są groźby karalne? A Szymańska postara się uspokoić syna.- Daj spokój, ojcu życia nie wrócisz!

Kasia postanowi jednak dokończyć to, po co przyszła do Szymańskich. I przeprosi za wypadek, który spowodowała. - Ja wiem, że czasu nie cofnę, ale chciałam przeprosić...

- I to już wszystko? To do widzenia!- rzuci z pogardą Szymańska.

- Jeśli mogę zrobić cokolwiek, jakoś pomóc...

- Teraz można tylko powiedzieć prawdę, a nie kłamać, że się nic nie zrobiło!

- Ja nie udaję. Wiem, że jestem winna. Tylko ja naprawdę myślałam, że potrąciłam zwierzaka...

- Ja nie mam czasu na słuchanie tych kłamstw!

- Kasę zbieraj na odszkodowanie! - krzyknie do Kasi młody Szymański, który w 3142 odcinku "Barw szczęścia" będzie chciał zarobić na śmierci ojca.