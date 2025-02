Barwy szczęścia, odcinek 3137: Marysia nigdy nie wróci do Polski! Hubert skazany na wizyty w USA?

"Barwy szczęścia" odcinek 3137 - środa, 26.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3137 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Marysia podejmie decyzję, która wstrząśnie Hubertem. Choć miała tylko odwiedzić matkę na wakacje, szybko uzna, że jej miejsce jest w Stanach. Klara zacznie przedstawiać jej same plusy życia w USA - nowe szkoły, większe możliwości i oczywiście narodziny rodzeństwa, które sprawią, że dziewczynka poczuje się częścią nowej rodziny.

Hubert będzie próbował przemówić córce do rozsądku, ale jego argumenty przestaną mieć znaczenie. Marysia, pod wpływem matki, zacznie unikać rozmów o powrocie do Polski. W 3137 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Hubert zrozumie, że sytuacja wymknęła mu się spod kontroli i to Klara ma w rękach wszystkie karty. Co zrobi, by nie stracić kontaktu z ukochaną córką?

Marysia w 3137 odcinku "M jak miłość" zostanie w Ameryce na zawsze!

W 3137 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Hubert przeżyje największy koszmar każdego ojca - straci córkę na rzecz byłej żony i jej nowego partnera! Klara postawi go przed faktem dokonanym, a Marysia zamiast błagać o powrót do Polski, z entuzjazmem przyjmie życie w USA. Hubert będzie załamany, bo nagle jego ojcowska rola zostanie ograniczona do rozmów wideo i sporadycznych wizyt za oceanem.

Hubert w 3137 odcinku serialu "Barwy szczęścia" załamany decyzją Marysi

Rozpacz Huberta odbije się na jego relacji z Asią (Anna Gzyra), która dotąd wspierała go w wychowywaniu Marysi? Pyrka zamiast budować szczęśliwą rodzinę, Hubert stanie przed dylematem, jak to zorganizować, by częściej odwiedzać córkę w Stanach? Jak to wszystko się ułoży? Przekonamy się już niebawem oglądając najnowsze odcinki kultowej produkcji.