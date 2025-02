Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3136: Małgorzata na poprawinach powie Józefinie prawdę o Andrzeju – ZDJĘCIA

W 3136 odcinku „Barw szczęścia” u Marczaków odbędą się poprawiny wesel Natalii (Maria Dejmek) z Cezarym (Marcel Opaliński), jak i Malwiny (Joanna Gleń) z Hermanem (Maciej Raniszewski) w gronie ich najbliższych. Oczywiście, nie zabraknie na nich także Józefiny (Elżbieta Jarosik) i Andrzeja (Leon Charewicz), którzy już oficjalnie dołączą do rodziny Małgorzaty (Adrianna Biedrzyńska) i Jerzego (Bronisław Wrocławski) i to nie bez przyczyny! A to dlatego, że w 3136 odcinku „Barw szczęścia” Zwoleńska da Rawiczowej jasno do zrozumienia, że to wyłącznie jej zasługa! Jak? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!