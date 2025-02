Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3132: Aleks już nie wróci do Polski. Aldona pozbędzie się syna – ZDJĘCIA

W 3132. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Aldona (Elżbieta Romanowska) będzie się zastanawiać, czy spełnić prośbę Aleksa (Hubert Wiatrowski) i zgodzić się na to, by został na rok w Wielkiej Brytanii w ramach szkolnej wymiany. Borys (Jakub Wieczorek) będzie ją namawiał do tego, by się do niej przychyliła. I ostatecznie tak się stanie – nastolatek na razie nie wróci do Polski…