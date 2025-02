Barwy szczęścia, odcinek 3130: Czesław zrozumie, jak złym był ojcem. Powie Basi, jak niszczył życie Agnieszce

„Barwy szczęścia" odcinek 3130 - poniedziałek, 17.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Dzięki Basi Czesław zdecydował się tymczasowo zamieszkać w Brzezinach, by pomóc zebrać z pola ekologiczny rzepak Mariusza (Rafał Cieszyński), gdy on będzie w areszcie. Idąc za ciosem zaproponował jej, by dołączyła do niego. Basia chętnie się zgodziła.

Agnieszka jest pełna żalu, że Czesław nie był dla niej dobrym ojcem

Podczas wakacji na Mazurach, kiedy Agnieszka i Łukasz (Michał Rolnicki) zbliżyli się do siebie, siostra Kasi zwierzyła się mu, że od śmierci mamy właściwie nie miała już ojca. Musiała szybko wydorośleć i w szkole średniej to ona musiała się nim zajmować, bo wycofał się i zamknął w sobie. Po urodzeniu przez nią córki i syna stał się kolejnym dzieckiem do opieki. Jej maluchami się nie interesował.

W 3130. odcinku serialu „Barwy szczęścia" u Czesława pojawi się poczucie winy

W 3130. odcinku serialu „Barwy szczęścia" nie tylko Agnieszka zauważy wielką zmianę, jaka zaszła w Czesławie. Jej ojciec od czasu poznania swojej biologicznej córki Kasi i wnuka Ksawerego jest innym człowiekiem – uważnym, czułym, dbającym o potrzeby bliskich. Być może stało się tak dlatego, że czuje wyrzuty sumienia wobec dziecka, którego wcześniej nie znał – że go przy niej nie było. Zmianę zauważy w sobie sam Czesław, dzięki czemu pojawi się u niego autorefleksja. Podsumowując swoje życie wyzna Basi, że ma poczucie winy. Zda sobie sprawę, że zawiódł Agnieszkę i uzna, że nie był dla niej dobrym ojcem. Teraz zacznie żyć dla nich i wnuka.