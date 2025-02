Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3124: Małgorzata zmieni zdanie na temat Józefiny, a Jerzy zacznie współczuć Andrzejowi - ZDJĘCIA

W 3124. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Marczakowie będą pod wielkim wrażeniem przemiany Józefiny (Elżbieta Jarosik) ze złośliwej i pretensjonalnej właścicielki stadniny w czułą, empatyczną, zakochaną przyjaciółkę. Co prawda Jerzemu (Bronisław Wrocławski) będzie trochę żal Andrzeja (Leon Charewicz), ale Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska) przekona go, że to on ma na Dżo większy wpływ, niż ona na niego.