Barwy szczęścia, odcinek 3122: Andrzej wyda majątek na pierścionek zaręczynowy dla Józefiny! Szybko pochwali się brylantem - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3122 - środa, 05.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3122 odcinku "Barw szczęścia" Andrzej wkroczy do akcji bez wcześniejszych zapowiedzi! Postanowi, że nie ma już na co czekać - skoro są ze sobą szczęśliwi, to czas sformalizować ten związek. Jak pomyśli, tak zrobi! Bez wcześniejszych przygotowań, niemal z marszu, zjawi się u Rawiczowej, zastając ją w samym szlafroku. Ale zamiast się speszyć, jak przystało na prawdziwego gentlemana, rzuci w jej stronę komplement, który sprawi, że Józefina aż się zarumieni! "Jesteś najpiękniejszą kobietą, jaką w życiu spotkałem" - rzuci bez mrugnięcia okiem, po czym klęknie na oba kolana...wyciągnie pierścionek zaręczynowy, a Rawiczowa odpowie pewne siebie tak!

Pierścionek zaręczynowy za miliony! Andrzej w 3122 odcinku "Barw szczęścia" wyda na niego fortunę

Gdy emocje nieco opadną, Józefina skupi całą swoją uwagę na błyskotce, którą właśnie wsunie na palec w 3122 odcinku "Barw szczęścia". Brylant będzie błyszczał jak szalony, a Andrzej z dumą będzie opowiadał, że nie żałował na to pieniędzy. Jednak Rawiczowa doskonale wie, że w świecie luksusów trzeba być ostrożnym. Dlatego, zamiast ślepo wierzyć w wartość pierścionka, od razu umówi się na wizytę u jubilera...

W 3122 odcinku "Barw szczęścia" jubiler dokładnie obejrzy pierścionek i nie będzie miał wątpliwości - to autentyczny klejnot wart fortunę! "Musi cię naprawdę kochać" - rzuci znajomy na odchodne, a Józefina omal nie eksploduje ze szczęścia! Po tym wszystkim nie będzie już mogła dłużej trzymać tego w tajemnicy...

Rawiczowa pochwali się zaręczynami w 3122 odcinku "Barw szczęścia". Cezary nie będzie zadowolony

Jeszcze tego samego dnia Rawiczowa sięgnie po telefon i zrobi coś, co jest dla niej absolutnym priorytetem, pochwali się zaręczynami! W 3122 odcinku "Barw szczęścia" zrobi zdjęcie pierścionka i niemal natychmiast wyśle je Małgorzacie (Adrianna Biedrzyńska). Gdy w dalszej części odcinka o zaręczynach matki dowie się Cezary (Marcel Opaliński) nie będzie w stanie ukryć swojego niezadowolenia. Według niego to wszystko wydarzy się za szybko, a on sam nie będzie przekonany, czy Andrzej naprawdę jest dla jego matki odpowiednim kandydatem na męża.