Barwy szczęścia, odcinek 3033: Rawicz pójdzie do sądu! Udowodni, że jest ojcem dziecka Sofii

Cezary spotka się z Sofią w 3033. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Cezary, umawiając się z Sofią w kawiarni, będzie miał wielkie oczekiwania co do ich spotkania po długim okresie niewidzenia. Coś istotnego w końcu zaszło w tym czasie – Bojko urodziła dziecko, być może jego… Młody Rawicz będzie pewien, że zobaczy je kiedy się spotkają, będzie mógł sprawdzić, czy jest do niego podobny. Tak twierdzi Józefina, porównując ich zdjęcia zrobione w tym samym, niemowlęcym wieku. Zaplanuje też sobie, że o wszystko wypyta byłą kochankę, a ona szczerze mu się przyzna do tego, kto jest ojcem małego Czarka.

Sofia nie zgodzi się na test na ojcostwo w 3033. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Żadne oczekiwania Cezarego dotyczącego spotkania z Sofią się nie spełnią. Nic nie potoczy się po myśli młodego Rawicza. Jego eks przyjdzie sama, syn Józefiny nie będzie mógł donieść matce, czy Czarek rzeczywiście ma jego rysy. W dodatku Sofia będzie twardo zaprzeczać temu, jakoby to Cezary był tatą jej syna. I tak Rawicz przejdzie do ataku i poinformuje ją, że zrobi test na ojcostwo.

- Nie ma mowy! Nie zgadzam się! - powie stanowczo Sofia. Ale Cezary poinformuje ją, że zwróci się o przeprowadzenie badania do sądu i że będzie miał do tego prawo. Będzie ciekaw, dlaczego była kochanka tak oponuje, czemu tak gwałtownie nie zgadza się na test. Sofia odparuje, że powinno mu wystarczyć jej słowo.

Burzliwe zakończenie spotkania Sofii i Cezarego w 3033. odcinku „Barw szczęścia”

Cezary wypomni Sofii kłamstwa i wcześniejsze intrygowanie z jego matką za jego plecami, mające na celu obrzydzenie mu Natalii (Maria Dejmek). Bojko spuści głowę i przyzna, że robiła to z miłości do niego, chciała, żeby byli razem. Po takim wyznaniu, takim emocjonalnym obnażeniu się przed Rawiczem nie będzie mieć już siły ani ochoty kontynuować rozmowy. Sofia wyjdzie z kawiarni bez pożegnania...

"Barwy szczęścia" odcinek 3033 - czwartek, 19.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2